Fernandeš ne želi da ode iz Mančester junajteda u januaru

Kapiten Mančester junajteda Bruno Fernandeš ne želi da napusti taj fudbalski klub u januarskom prelaznom roku, preneli su danas britanski mediji.

Prethodnih dana pojavile su se informacije da Fernandeš razmatra svoju budućnost na Old Trafordu posle otkaza koji je dobio trener Ruben Amorim.

Fernandeš se sastao sa jednim od trenera u Amorimovom stručnom štabu posle otkaza koji je dobio portugalski trener, zbog čega su se pojavile glasine da 31-godišnji fudbaler možda traži način da ode.

Međutim, izvori Bi-Bi-Sija (BBC) koji su uzpoznati sa situacijom naveli su da Fernandeš ostaje posvećen klubu. On je oduvek imao plan da na leto proceni situaciju, kada mu ostane godinu dana do isteka ugovora.

Fernandeš je prošlog leta odbio unosnu ponudu Al Hilala i veruje se da bi pokušao da ostane u Evropi ako napusti Mančester junajted.

Portugalski fudbaler nedavno je priznao da je bio povređen saznanjem da klub želi da ga proda i rekao da čelnici nisu imali hrabrosti to da mu kažu jer je Amorim želeo da on ostane.

Posle otkaza Amorimu uprava je za privremenog trenera postavila Darena Flečera za dve utakmice, a zatim je odlučila da do kraja sezone ekipu predvodi Majkl Kerik.

