FIA istražuje incident sa redarima tokom trke u Meksiku

Uprava Formule 1 pokrenula je istragu nakon što je vozač Rejsing Bulsa Lijam Loson za malo izbegao dvojicu redara na stazi tokom trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

Na snimcima iz Losonovog bolida sa sinoćnje trke u Meksiko sitiju, vidi se kako on usporava dok dvojica redara trče preko staze ispred njegovog automobila. Oni su bili poslati da pokupe deliće drugih bolida od ranijeg sudara.

„O bože. Šalite se? Mogao sam da ih ubijem“, rekao je Loson ekipi putem radija.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) navela je da su redari poslati u veri da će staza biti čista. Loson je bio u boksu i izašao je na stazu nakon što je ostatak vozača prošao krivinu.

FIA je izrazila poštovanje prema redarima u Meksiku koji su „volonteri i igraju ključnu ulogu u bezbednom i uspešnom vođenju Formule 1.

„Njihovi profesionalizam i posvećenost su neprocenjivi u svakoj manifestaciji koju organizujemo“, navodi se u saopštenju FIA.

(Beta)

