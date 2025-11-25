Fifa će razdvojiti nosice na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026.

Prva četiri nosioca na žrebu za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine neće moći međusobno da igraju na tom turniru pre polufinala, saopštila je danas Međunarodna fudbalska unija (Fifa).

Fifa je navela da će prvi nosilac Španija i drugi nosilac aktuelni šampion Argentina biti uparene i raspoređene u grupe u suprotnim polovinama žreba. Takođe, upareni će biti treći nosilac Francuska i četvrti Engleska, što znači da Engleska neće moći da igra protiv Argentine ili Španije do polufinala, a Francuske do finala.

To važi samo ako te četiri reprezentacije pobede u svojim grupama na Svetskom prvenstvu, koje će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kada su dve ekipe uparene, smeštene su u suprotne polovine nokaut faze i ne mogu da se sastanu pre finala. To se dešava na teniskom turniru Vimbldonu i sada u novom formatu Lige šampiona, gde su odvojeni nosioci.

Fifa želi da osigura da se najbolje rangirane ekipe ne sastanu pre nokaut faze, što bi potencijalno moglo da omogući atraktivne utakmice. Isti sistem korišćen je u ovog leta na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD.

Žreb će biti održan 5. decembra, a Fifa je odredilla šešire.

Prvi šešir: Domaćini takmičenja SAD, Kanada i Meksiko, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Portugal, Brazil, Holandija, Belgija, Nemačka.

Drugi šešir: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treći šešir: Panama, Norveška, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Obala Slonovače, Tunis, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Uefa 1, Uefa 2, Uefa 3, Uefa 4, Interkontinentalni 1, Interkontinentalni 2.

(Beta)

