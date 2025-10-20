Fifa kaznila Hrvatsku sa gotovo 50.000 švajcarskih franaka zbog ponašanja navijača

Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) kaznila je danas Fudbalski savez Hrvatske sa 48.500 švajcarskih franaka zbog neprimerenog ponašanja dela navijača na utakmicama protiv Češke i Gibraltara u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Savez je kažnjen sa 41.000 švajcarskih franaka zbog toga što su navijači bacali razne predmete i koristili pirotehnička sredstva tokom utakmice u Pragu 9. oktobra, navodi se na sajtu Fudbalskog saveza Hrvatske.

Takođe, hrvatski savez kažnjen je i sa 7.500 švajcarskih franaka zbog toga što su pojedini navijači utrčali na teren posle utakmice sa Gibraltarom, odigrane 12. oktobra u Varaždinu.

Hrvatska je prva na tabeli Grupe L sa 16 bodova iz šest utakmica, a druga je Češka sa 13 bodova i utakmicom više. Farska ostrva zauzimaju treće mesto sa 12 bodova iz sedam mečeva.

Crna Gora je četvrta sa šest bodova, a Gibraltar je poslednji bez bodova, obe ekipe odigrale su po šest utakmica.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo narednog leta u SAD, Kanadi i Meksiku, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

