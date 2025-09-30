Fifa novčano kaznila FSS i delimičnim zatvaranjem stadiona za utakmicu protiv Albanije

Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) kaznila je danas Fudbalski savez Srbije (FSS) sa 80.00 švajcarskih franaka i delimičnim zatvaranjem stadiona u utakmici protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. zbog neprimerenog i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača tokom duela protiv Engleske u Beogradu.

U odluci Disciplinske komisije navedeno je da je FSS kažnjen jer u utakmici protiv Engleske 9. septembra na stadionu „Rajko Mitić“ nije bilo moguće obezbediti red i disciplinu unutar i oko stadiona, zbog upotrebe lasera i neprimerenih gestova, reči i predmeta, ometanja tokom izvođenja nacionalnih himni i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača.

„Pored novčane kazne, Fudbalskom savezu Srbije je naloženo da narednu Fifa takmičarsku utakmicu A selekcije, protiv Albanije u Leskovcu, odigra sa ograničenim brojem gledalaca. Tom prilikom, biće zatvoreno najmanje 20 odsto kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova“, navodi se u saopštenju na sajtu FSS.

FSS je u obavezi da svetskoj kući fudbala dostavi plan rasporeda sedišta najkasnije 10 dana pre utakmice, uz mogućnost da uz prethodno odobrenje Fifa, deo kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa – porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije.

Plan mora uključivati i jasne aktivnosti protiv diskriminacije poput nošenja majica ili isticanja transparenata sa takvim porukama.

„Fudbalski savez Srbije će postupiti u skladu sa donetom odlukom i preduzeti sve mere kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti“, piše u saopštenju.

Utakmica Srbije i Albanije, u kvalifikacijama za Mundijal, igraće se 11. oktobra u Leskovcu i to bi mogao da bude duel koji će odlučiti o plasmanu u baraž. Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na turnir koji se igra u SAD, Meksiku i Kanadi, a drugoplasirane će igrati u baražu.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova, a Albanija je druga sa osam bodova. Srbija zauzima treće mesto sa sedam bodova ali uz utakmicu manje, Letonija ima četiri, a Andora je poslednja bez bodova.

Selekcije Srbije i Albanije igrale su u junu u Tirani, kada je bilo 0:0.

