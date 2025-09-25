Fifa predstavila maskote za SP 2026.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) predstavila je danas tri maskote za predstojeće Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

SAD će predstavljati orao „Klač“, jaguar „Zaju“ predstavlja Meksiko, a Kanadu los „Mejpl“.

„Tim za Svetsko prvenstvo 2026. godine upravo se povećao i postao zabavniji. Mejpl, Zaju i Klač, puni su radosti, energije i zajedništva, baš kao i samo Svetsko prvenstvo“, rekao je predsednik Fife Đani Infantino.

Svetsko prvenstvo igra se naredne godine od 11. juna do 19. jula, uz učešće rekordnih 48 reprezentacija.

Plasman na planetarnu smotru pored organizatora osigurale su i selekcije Australije, Irana, Japana, Jordana, Južne Koreje, Uzbekistana, Maroka, Tunisa, Argentine, Brazila, Kolumbije, Ekvadora, Paragvaja, Urugvaja i Novog Zelanda.

