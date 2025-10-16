Fifa: Prodato više od milion ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je danas da je prodato više od milion ulaznica za Svetsko prvenstvo koje će se narednog leta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Najveća potražnja bila je od kupaca u SAD, Kanadi i Meksiku, a ulaznice su kupili navijači iz 212 različitih zemalja i teritorija, iako je za sada samo 28 od 48 učesnika poznato za takmičenje koje će se održati od 11. juna do 19. jula.

Fifa je navela da u prvih 10 zemalja po broji kupljenih ulaznica spadaju Engleska, Nemačka, Brazil, Španija, Kolumbija, Argentina i Francuska.

„Dok se nacionalni timovi širom sveta takmiče za mesto na istorijskom Svetskom prvenstvu, oduševljen sam što toliko ljubitelja fudbala želi da bude deo takmičenja u Severnoj Americi. To je neverovatan odziv i divan znak da najveće, najinkluzivnije Svetsko prvenstvo u istoriji osvaja maštu navijača“, rekao je predsednik Fifa Đani Infantino.

Svetska kuća fudbala nije navela konkretne podatke o tome koliko je ulaznica prodato za određene utakmice i nije objavila tabelu sa cenama karata, kao što je to činila za svaki Mundijal najmanje od 1990. godine.

Na osnovu podataka o poseti, potrebno je popuniti 7,1 milion mesta na 104 utakmice na 16 stadiona. Nije poznato koliko će tih mesta biti dostupno javnosti.

(Beta)

