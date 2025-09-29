Fifpro zabrinut zbog alarmantnih zahteva prema mladom fudbaleru Jamalu

Sindikat profesionalnih fudbalera (Fifpro) izrazio je danas zabrinutost za dobrobit fudbalera Barselone Lamina Jamala i „alarmantnih zahteva“ koji se stavljaju pred njega u tako mladim godinama.

Španski 18-godišnji fudbaler smatra se jednim od najboljih fudbalera sveta i oborio je brojne rekorde otkako se kao 15-godišnjak pojavio na međunarodnoj sceni.

Fifpro smatra da bi veliko opterećenje na Jamala moglo da ugrozi njegov razvoj i dobrobit.

Prema studiji koju je Fifpro objavio u ponedeljak, Jamal je do 18. godine odigrao 130 utakmica u seniorskoj konkurenciji, što daleko nadmašuje statistiku drugih mladih igrača u prošlosti.

Poređenja radi, čuveni španski fudbaler Andres Inijesta je do 18. godine odigrao 40 utakmica, a Jamalov saigrač iz Barselone Gavi odigrao je 60.

„To je svakako alarmantno“, rekao je predsednik Fifpro mreže savetodavaca Daren Burdžes i dodao da igrači rastu i razvijaju se do 24. i 25. godine.

„Izlagati ih preteranom opterećenju u tom trenutku gotovo sigurno znači i izlaganje većem riziku od povreda“, dodao je on.

Jamal je prošlog leta kao 17-godišnjak postao najmlađi fudbaler koji je osvojio Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom Španije, bio je najmlađi strelac u španskoj prvoj ligi, najmlađi reprezentativac Španije i najmlađi igrač koji je odigrao 100 utakmica za Barselonu.

Prošlog ponedeljka drugi put uzastopno osvojio je trofej Kopa za najboljeg mladog igrača sveta.

Fifpro želi veće mere zaštite, uključujući garantovane pauze za igrače van sezone i ukazao je na košarku i bejzbol kao sportove koji pružaju dovoljno vremena za oporavak između sezona.

U izveštaju se navodi da neki od evropskih fudbalera imaju do tri nedelje pauze na kraju sezone, a u poređenju sa njima, NBA finalisti imaju 14 nedelja pauze, a finalisti bejzbol šampionata imaju 15.

Igrači i stručnjaci žalili su se posle nedavnih promena formata brojnih takmičenja i uvođenja većeg broja utakmica, a u izveštaju se navode primeri Luke Modrića, Federika Valverdea i Fabijana Ruisa, koji su odigrali više od 70 utakmica prošle sezone.

U izveštaju se ističe da je 55 utakmica u sezoni kategorisano kao „prekomerno opterećenje“, a da je 40 do 54 utakmica „visoko“.

Fifpro je izrazio uverenje i da će biti potrebni bolji protokoli da se u budućnosti igrači zaštite od velikih vrućina.

(Beta)

