Filip Pavić najmlađi igrač Bajerna u Ligi šampiona

Fudbaler Bajerna iz Minhena Filip Pavić postao je najmlađi igrač tog kluba u Ligi šampiona i treći najmlađi u istoriji takmičenja kada je u sredu ušao sa klupe na utakmici protiv Atalante.

Sa 16 godina i 58 dana, Pavić je ušao u igru zamenivši Josipa Stanišića u 72. minutu pri vođstvu Bajerna od 4:0, nakon što je taj tim pobedio sa 6:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Evropska fudbalska unija (Uefa) je saopštila da je Pavić prvi igrač rođen 2010. godine koji je zaigrao u utakmici Lige šampiona i treći najmlađi u istoriji.

Igrač Arsenala Maks Dauman je imao 15 godina i 308 dana kada je debitovao protiv Slavije iz Praga u novembru, a Jusufa Mukoko je imao 16 godina i 18 dana kada je ušao sa klupe za Borusiju Dortmund protiv Zenita 2020. godine. Pavić je potisnuo fudbalera Barselone Lamina Jamala na četvrto mesto večne liste.

Prethodni najmlađi igrač Bajerna u Ligi šampiona bio je Pol Vaner, koji je imao 16 godina i devet meseci na utakmici protiv Viktorije Plzenj 2022. godine.

Bajern je sinoć pobedio sa 4:1 i ukupnim rezultatom 10:2 prošao u četvrtfinale Lige šampiona gde će igrati protiv Real Madrida.

(Beta)

