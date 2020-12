Filipovski: Ne smemo da živimo u prošlosti

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Saša Filipovski rekao je da njegov tim protiv Bahčešehira u 9. kolu Evrokupa mora da odigra koncentrisano i da ne misli na poraz od Mornara u ABA ligi.

Crno-beli sutra od 20.30 na svom parketu u hali sportova „Ranko Žeravica“ dočekuju tursku ekipu, a taj duel im dolazi posle poraza od Mornara u regionalnoj ligi posle produžetka.

„Jasno je da nas boli poraz od Mornara, ali ako čovek želi da napreduje mora da preživi tu bol, da živi s tim porazom i da ide dalje. Treba se fokusirati na sadašnjost, jer ako previše živiš u depresiji i apatiji onda ne možeš da igraš sledeću utakmicu. Treba zaboraviti tu utakmicu i maskimalno se koncentrisati na Bahčešehir, koji je neugodan protivnik“, rekao je Filipovski za klupsku televiziju.

Partizan u EK trenutno ima skor od 4-3, dok je Bahčešehir zabeležio jednu pobedu i sedam poraza.

„Izgubili su dosta utakmica u završnici, a sa druge strane promenili su tim, imaju nekoliko novih igača. Ne potcenjujemo ih, ne smemo da živimo u prošlosti i moramo se maksimalnmo koncentrisati na neugodnog i opasnog protivnika koji dolazi rasterećen“, rekao je trener crno-belih.

Filipovski je upitan i koliko mu je teško da psihički podigne ekipu posle poraza na jednu loptu.

„Da trener promeni karakter igrača za jedna dan, to je nemoguće. Karakter se stvara do pete, sedme godine. Ono što su oni tu doneli od svojih roditelja, to se menja godinama, a ne danima. Da bi bio vrhunsk igrač i da bi nešto osvojio, moraš da budeš spreman da zaboraviš bol, da se koncentrišeš, okreneš novi list i da se boriš za sledeće izazove. To je najvažnije u psihološkoj pripremi“, rekao je Filipovski i dodao:

„Naravno da sam spremao igrače da to zaborave i da shvate i na kraju sezone kada se podvuče crta, da je uvek razmera pola-pola. Neke utakmice si dobio za jedan poen, a neke izgubio. Mislim da će ovi nesrećni porazi da se vrate. Važno je da se veruje i da se da svoj maksimum“, zaključio je Filipovski.

(Tanjug)

