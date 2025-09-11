Finale Lige šampiona 2027. godine na stadionu Atletiko Madrida

Finalna utakmica fudbalske Lige šampiona odigraće se 2027. godine na stadionu Atletiko Madrida, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (Uefa).

Madridski stadion Metropolitano izabran je za domaćina finala Lige šampiona u sezoni 2026/2027, navodi se na sajtu evropske kuće fudbala.

Finale će se odigrati u subotu 5. juna.

To će biti drugi put da se finale najelitnijeg evropskog takmičenja igra na stadionu Atletika, posle 2019. godine, kada je Liverpul pobedio Totenhem 2:0.

Glavni grad Španije će šesti put biti domaćin finala Lige šampiona.

Na „Santjago Bernabeu“ finala su se igrala 1956, 1969, 1980. i 2010. godine.

Finale Lige šampiona ove sezone igraće se 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com