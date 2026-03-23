Finiks bolji od Toronta, 13 poena Vukčevića u novom porazu Vašingtona

Košarkaši Finiksa pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Toronta sa 120:98 i tako prekinuli niz od pet vezanih poraza u NBA ligi.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Devin Buker sa 25 i Džejlin Grin sa 20 poena. Toronto je predvodio Skoti Barns sa 17 poena, dok su Džakobi Volter i Ar Džej Beret dodali po 13.

Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije sa 40 pobede i 32 poraza, dok je ekipa Darka Rajakovića peta na Istoku sa skorom 39/31.

Košarkaši Njujorka su pobedili na svom parketu Vašington sa 145:113.

Karl Entoni Tauns je postigao 26 poena uz 16 skokova, dok je Džejlen Branson dodao 23 poena za Nikse koji su upisali šestu uzastopnu pobedu.

U redovima Vašingtona, koji je doživeo i 16. poraz u nizu, najefikasniji je bio Džejden Hardi sa 25 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević igrao je 15 minuta i za to vreme je upisao 13 poena i po jedan skok i asistenciju.

Košarkaši Minesote su u gostima savladali Boston sa 102:92. Bila je ovo prva pobeda Minesote u Bostonu još od 2005. godine.

Minesotu su do pobede vodili Bouns Hajland sa 23 i Džejden Mekdenijels sa 19 poena, dok je Ajo Dosunmu dodao 17. U timu Bostona najbolji je bio Džejlen Braun sa 29 poena, dok je Džejson Tejtum utakmicu završio sa 16 poena i 11 skokova.

Ranije sinoć, Denver je kao domaćin pobedio Portland sa 128:112, dok je Sakramento na svom terenu bio bolji od Bruklina sa 126:122.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com