Fiorentina odlučila da proda Luku Jovića

FIRENCA – Trener Fiorentine Vinćenco Italijano zatražio je od čelnika kluba da prodaju srpskog fudbalskog reprezentativca Luku Jovića, prenosi „Gazeta delo Sport“.

Jović (25) je u letnjem prelaznom roku stigao u Fiorentinu iz Reala bez obeštećenja, ali je madridski klub zadržao pravo preče kupovine i zadržao procente od naredne prodaje srpskog fudbalera.

Španski i italijanski mediji su proglasili Jovića za najveći promašaj u istoriji Reala, pošto je za madridski klub odigrao 51 meč i postigao je samo tri gola. On je 2019. stigao u Real iz Ajntrahta za 63 miliona evra.

Jović je ove sezone odigrao 25 mečeva za Fiorentinu i postigao je sedam golova.

„Trener Fiorentine je umoran od skupocenog srpskog napadača. On je svoje mišljenje o Joviću preneo čelnicima kluba. To znači da će Fiorentina uskoro pronaći rešenje za Jovića. To u ovom trenutku ne deluje kao laka misija, jer Luka ima veliku platu u Fiorentini“, navela je španska „Marka“.

(Tanjug)

