Fjorentina pobedila Sigmu Olomuc, Celje posle preokreta bolji od atinskog AEK-a u LK

Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na svom terenu Sigmu Olomuc sa 2:0, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige konferencija.

Golove za tim iz Firence postigli su Roberto Pikoli u 27. i Šer Ndur u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Fjorentina u sledećem kolu gostuje Rapidu u Beču, a Sigma u Češkoj dočekuje poljski Rakov.

Celje je na svom terenu savladalo AEK iz Atine sa 3:1.

Grčki tim poveo je pogotkom Dereka Kutese u sedmom minutu, da bi slovenački tim u nastavku preokrenuo golovima Franka Kovačevića u 34, 55. i 80. minutu.

Za AEK je ceo meč igrao srpski fudbaler Luka Jović, Marko Grujić je na terenu bio do 63. minuta, a Mijat Gaćinović je igrao od 79. minuta.

Celje naredni meč igra na gostovanju protiv Šamroka, dok AEK dočekuje Aberdin.

U preostalim mečevima Strazbur je na gostovanju savladao Slovan iz Bratislave sa 2:1, Šahtjor je u Škotskoj bio bolji od Aberdina sa 3:2, a pobedu na gostovanju zabeležila je i ekipa Samsunspora, koja je slavila protiv Legije iz Varšave sa 1:0.

Domaće pobede zabeležile su ekipe AEK-a iz Larnake, Rakova i Sparte iz Praga.

Kiparski AEK je slavio sa 4:0 protiv AZ Alkmara, Rakov je pobedio Krajovu sa 2:0, dok je Sparta u Pragu sa 4:1 pobedila Šamrok.

Jedini nerešen rezultat viđen je u Irskoj između Šelburna i švedskog Hakena (0:0).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com