FK Crvena zvezda: Od subote prodaja ulaznica za revanš protiv Leha i na blagajnama

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će od subote i na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ biti moguća kupovina ulaznica za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja.

Crvena zvezda će u utorak od 21 čas u Beogradu dočekati Leh, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici dvomeča u Poznanju pobedili 3:1.

Prodaja karata na blagajnama počeće u subotu u 12 časova, dok je onlajn prodaja ulaznica počela 31. jula.

Šalteri na stadionu „Rajko Mitić“ će u subotu raditi do početka utakmice protiv TSC-a. U ponedeljak će kupovina biti moguća od 10 do 18 časova, a u utorak od 12 časova do početka utakmice protiv Leha.

Cene ulaznica su:

– Sever/Jug – 800 dinara

– Istok – 1.200 dinara

– Zapad – 1.500 dinara

– Tribina „Siniša Mihajlović“ – 2.800 dinara

(Beta)

