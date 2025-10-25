FK Crvena zvezda: Povreda Arnautovića nije teže prirode

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da povreda koju je njegov igrač Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage nije „teže prirode“ i da će austrijski napadač sigurno biti spreman za meč protiv Radnika iz Surdulice, koji je na programu 2. novembra.

„Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio izuzetno snažan udarac, a obavljeni lekarski pregledi potvrdili su da se radi o lakšoj povredi“, piše u saopštenju Crvene zvezde.

Beogradski crveno-beli su dodali i da je Arnautović već započeo proces oporavka i da medicinski tim čini sve kako bi austrijski napadač bio spreman i za utakmicu protiv Vojvodine, koja je na programu 30. oktobra.

Arnautović (36) je u Crvenu zvezdu došao ovog leta iz milanskog Intera, i od tad je odigrao 11 utakmica, postigao tri gola i upisao pet asistencija za beogradske crveno-bele.

(Beta)

