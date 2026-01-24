FK Crvena zvezda: Svako ko donira krv dobiće ulaznicu za utakmicu protiv Selte

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će svaka osoba koja bude donirala krv tokom akcije „Crveno-bela krv“ dobiti ulaznicu za predstojeću utakmicu Lige Evropa protiv Selte.

Crvena zvezda će u četvrtak, 29. januara od 21 čas u Beogradu dočekati Seltu, u utakmici poslednjeg, osmog kola ligaške faze Lige Evropa.

Akcija doniranja krvi biće održana u nedelju i ponedeljak od 10 do 18 časova u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“.

„Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola“, piše na sajtu Crvene zvezde.

Beogradski crveno-beli su trijumfom nad Malmeom u prošlom kolu već obezbedili plasman u minimum šesnaestinu finala Lige Evropa, dok bi pobedom nad Seltom, uz povoljne rezultate u pojedinim ostalim utakmicama poslednjeg kola, mogli da steknu i direktan plasman u osminu finala.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com