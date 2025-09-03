FK Crvena zvezda: Ulaznice za sve utakmice ligaške faze LE od danas u prodaji

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su ulaznice za sve utakmice ligaške faze Lige Evropa koje će se igrati na stadionu „Rajko Mitić“ od danas dostupne putem onlajn prodaje.

Crveno-beli će u toku ligaške faze Lige Evropa u Beogradu dočekati Seltik (24. septembra), Lil (6. novembra), rumunski FCSB (27. novembra) i Seltu (29. januara 2026. godine).

Cene pojedinačnih ulaznica za svaki meč su:

Sever/Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara

Pored prodaje pojedinačnih ulaznica, aktivni članovi mogu kupiti i karte za sva četiri meča, po cenama od:

Sever/Jug – 3.600 dinara

Istok – 6.600 dinara

Zapad – 7.800 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 24.000 dinara

Beogradski klub je podsetio i da je i dalje u prodaji premijum sezonska ulaznica, koja važi za sve utakmice u kojima je Crvena zvezda domaćin u ovoj sezoni, uključujući i mečeve u Ligi Evropa.

(Beta)

