FK Partizan: Izmirili smo dugovanja, klub nije suspendovan

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je u potpunosti izmirio dugovanja prema agentu jednog od svojih bivših igrača i da je potvrda o izvršenoj uplati prosleđena nadležnim disciplinskim organima.

U saopštenju se ne navode nikakvi detalji, a pojedini mediji preneli su da je beogradski klub suspendovan, odnosno da mu je zabranjeno da registruje nove igrače, zbog potraživanja agenta Hamidua Traorea u iznosu od 50.000 evra.

„Tačno je da smo u sredu dobili od Uefa potvrdu da nas je na sudu dobio agent Hamidua Traorea, u sporu od pre tri godine. To je dugovanje od 50.000 evra za agenta, verovatno za proviziju. On je to prijavio Uefa, mi smo istog dana uplatili taj novac, kada je stigla presuda“, rekao je predsednik Partizana Rasim Ljajić izvešaču Mocart sporta koji se nalazi na pripremama crno-belih na Zlatiboru.

Klub je podsetio na nasleđenu situaciju sa nagomilanim dugovima i problemima i naveo da sa pravnim timom svakodnevno radi na rešavanju preostalih slučajeva i obaveza iz raijeg periodima.

„Mi smo istog dana platili taj novac, nema problema, niti zabrane. Suština je da Partizan nije pod suspenzijom“, dodao je Ljajić.

Partizan je naveo da ostaje privržen principima transparentnog i urednog poslovanja i saradnji sa relevantnim institucijama.

(Beta)

