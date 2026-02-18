FK Partizan: Nećemo odgovarati na uvrede, Zvezda skreće pažnju sa suštine

Fudbalski klub Partizan je večeras saopštio da neće odgovarati na "uvrede i neprimeren rečnik" saopštenja Crvene zvezde i ocenio da je pokušaj njegovog gradskog rivala da "skrene pažnju sa suštine" dokaz da je opravdan apel crno-belih za "hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu".

„Fudbalski klub Partizan nema nameru da odgovara na uvrede i neprimeren rečnik, jer to nikada nije bio naš manir, niti ćemo se spuštati na nivo kvalifikacija kojima se legitimna pitanja predstavljaju kao ‘kuknjava’ ili ‘pritisak’. Saopštenje našeg narednog rivala, u kojem se jeftinim retoričkim provokacijama i besmislenim konstrukcijama skreće pažnja sa suštine, samo je po sebi dokaz da je naš apel za hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu koje su već započete – na mestu“, piše u saopštenju crno-belih.

Partizan je ranije danas izrazio nezadovoljstvo odlukom da za glavnog sudiju predstojećeg 178. „večitog derbija“, u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, bude izabran Pavle Ilić, zbog, kako crno-beli smatraju, „štete“ koju je Ilić naneo tom klubu odlukama u prethodnim mečevima protiv Crvene zvezde u kojim je sudio.

Crno-beli su i naglasili da tim saopštenjem ne žele da vrše pritisak, niti da dovode u pitanje potrebu za unapređenjem i reformom sudijske organizacije.

Crvena zvezda je to saopštenje crno-belih nazvala „kuknjavom i plakanjem“ i optužila Partizan da „vrši pritisak“ na sudiju koga je delegirao komesar za suđenje Domenik Mesina.

Crveno-beli su zamolili Mesinu da „poništi odluku o izboru arbitra i odredi bilo kog sudiju kog Partizan želi“.

Partizan je u najnovijem saopštenju naveo da je njegovo prvobitno saopštenje bilo „jasno i nedvosmisleno“, da

„derbi mora ostati sportski događaj i praznik fudbala, a poverenje publike u institucije i integritet takmičenja mora biti prioritet.

Fudbalski klub Partizan kaže da se više neće oglašavati na ovu temu.

(Beta)

