FK Partizan obustavio saradnju sa TV Arena sport zbog mizoginih izjava o Milki Forcan

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je obustavio saradnju sa televizijom Arena sport zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u emisiji novinara Dejana Anđusa.

„Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u programu TV Arena Sport doneo odluku o obustavi saradnje sa navedenim emiterom. Odluka stupa na snagu odmah i važi do daljeg“, navodi se u saopštenju.

Partizan nije naveo o čemu je reč, ali se najverovatnije radi o izjavama novinara Dejana Anđusa, koji je u svojoj emisiji pomenuo potpredsednicu fudbalskog kluba Partizan Milku Forcan.

„Žao mi je što delegacija Crvene zvezde nije za proslavu Partizanu uručila kitu cveća potpredsednici Partizana Milki Forcan, koja je došla da Partizan bude prvak 2026. godine. Nije u redu da joj nisu dali slavljeničku kitu cveća za nešto gde Partizan neće biti prvak narednih pet godina“, rekao je Anđus u emisiji „Otvoreno sa Anđusom“.

Fudbalski klub Partizan je osudio svaki govor mržnje i netolerancije.

„Naš klub je trajno posvećen vrednostima fer-pleja i transparentnosti, ali ovde se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora jedne televizijske kuće. O daljim koracima klub će blagovremeno obaveštavati javnost“, piše u saopštenju crno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com