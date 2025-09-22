FK Partizan: Odluka da se meč protiv OFK Beograda odigra u Zaječaru doneta na neprofesionalan način

Fudbalski klub Partizan je danas klritikovao odluku da njegova predstojeća utakmica u Super ligi Srbije protiv OFK Beograda bude u Zaječaru, umesto u Staroj Pazovi gde je taj rival crno-belih prijavljen kao domaćin.

Partizan smatra da je ta odluka doneta na „neprofesionalan način“ i naveo da se Zajednica klubova Super lige i Prve lige Srbije nije prethodno konsultovala sa crno-belima, niti ih blagovremeno obavestila.

„To je neprihvatljivo u okvirima takmičarskog sistema koji bi trebalo da počiva na principima korektnosti i transparentnosti. Posebno ističemo da je klub o ovoj odluci obavešten u subotu, na sam dan odigravanja „večitog“ derbija, što dodatno potvrđuje nekorektnost i nepoštovanje prema našem klubu“, piše u saopštenju Partizana.

Partizan bi u subotu, 27. septembra, od 18.30 na stadionu „Kraljevica“ u Zaječaru trebalo da igra protiv OFK Beograda, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

„Fudbalski klub Partizan očekuje da se odluke od značaja donose uz puno uvažavanje svih klubova i uz obavezno uključivanje u proces konsultacija, kako bi se očuvala regularnost takmičenja i integritet srpskog fudbala“, dodaje se u saopštenju beogradskih crno-belih.

OFK Beograd je prošle sezone utakmice u kojima je bio domaćin igrao u Zaječaru, dok je svaki meč na domaćem terenu u dosadašnjem delu sezone igrao u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com