FK Partizan pozvao navijače da poštuju smernice ulaska na stadion za utakmicu protiv Crvene zvezde

Fudbalski klub Partizan pozvao je danas navijače da poštuju smernice ulaska na stadion za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Crvene zvezde, kako bi se izbeglo stvaranje gužvi na ulazima.

Partizan će u subotu od 19 časova u Beogradu dočekati svog gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Crno-beli su naveli da će kapije stadiona biti otvorene dva sata pre početka meča i pozvao navijače da dođu ranije kako bi se izbegle gužve.

„Protok kroz kapije je ograničen i nije moguće da svi uđete u poslednjih pola sata pre početka utakmice“, piše u saopštenju Partizana.

Beogradski klub je naveo i da štampanje digitalne ulaznice nije obavezno, već je samo treba pripremiti na telefonu pre dolaska do kapije. Redaru je potrebno pokazati ulaznicu na maksimalno osveteljnom ekranu telefona, radi lakšeg očitavanja.

(Beta)

