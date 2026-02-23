FK Partizan sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Stojakovićem

Fudbalski klub Partizan i trener Nenad Stojaković sporazumno su raskinuli saradnju, saopštili su danas crno-beli.

„U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković. Njih dvojica će, zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba, nastaviti rad sa ekipom“, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana.

Stojaković je napustio ekipu dan posle poraza u 178. „večitom“ derbiju od Crvene zvede 0:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije. On je predvodio crno-bele u devet utakmica.

Partizan je jesenji deo prvenstva završio na prvom mestu na tabeli, a posle poraza na stadionu „Rajko Mitić“ zaostaje četiri boda za vodećom Zvezdom.

(Beta)

