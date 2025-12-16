FK Partizan: Suspenzija privremena mera, ne odnosi se na takmičarski status ekipe

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je suspenzija Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) o zabrani registrovanja igrača do leta 2027. godine privremena mera koja će biti ukinuta „izmirenjem duga pre zimskog prelaznog roka“ i da se ne odnosi na takmičarski status ekipe.

„Obaveštavamo javnost da se radi o privremenoj meri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema igraču, a biće ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti pre zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača“, navodi se u saopštenju na sajtu Partizana.

Fifa je zabranila Partizanu da registruje nove igrače do leta 2027. godine zbog dugovanja prema bivšem igraču crno-belih Patriku Andradeu.

„Fudbalski klub Partizan je sa odlukom Fifa upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda. Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od leta 2022. do leta 2023. godine“, naveo je Partizan.

„Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju“, piše u saopštenju Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com