FK Partizan: U sredu ćemo detaljno odgovoriti na navode Mijatovića

Fudbalski klub FK Partizan saopštio je danas da će u sredu detaljno odgovoriti na navode koje je izneo potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, uz dodatna pojašnjenja njegove dosadašnje uloge u radu uprave i okolnosti koje su dovele do nesuglasica.

U saopštenju se navodi da će javnost biti upoznata sa stepenom podrške koju je Mijatović imao u određenom periodu, kao i sa problemima koji su nastali nakon pojedinih odluka i sportskih rezultata.

Iz kluba ističu da u ovom trenutku nije najjasnije ponovno otvaranje pojedinih tema u javnosti, s obzirom na to da su prioriteti usmereni na ispunjenje svih obaveza i uspešan završetak procesa monitoringa koji sprovodi Evropska fudbalska unija (Uefa).

Kako je naglašeno, rukovodstvo Partizana trenutno je u potpunosti fokusirano na ispunjavanje rigoroznih uslova u okviru Uefa monitoringa, s obzirom na to da rok za njihovo kompletiranje ističe u utorak.

„Od ključnog je značaja da sve aktivnosti budu usmerene na očuvanje stabilnosti i zaštitu interesa kluba“, navodi se u saopštenju.

Iz Partizana su poručili da će se po završetku monitoringa u sredu transparentno oglasiti o svim pitanjima koja su se pojavila u javnosti u prethodnom periodu.

Potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović izjavio je danas da nije bio konsultovan oko nedavnog transfera napadača crno-belih Andreja Kostića u Milan i da bi, da je bio uključen u proces odlučivanja, bio „apsolutno“ protiv takve ponude italijanskog kluba.

(Beta)

