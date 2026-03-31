FK Partizan: Uspešno okončan postupak Uefa monitoringa i licenciranja

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je postupak licenciranja i monitoringa Evropske fudbalske unije (Uefa) uspešno okončan, čime je beogradski klub izbegao višegodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja.

„Reč je o najizazovnijem monitoringu do sada, imajući u vidu obim dospelih obaveza, sporova i potraživanja nasleđenih iz prethodnog perioda. Posebno je važno istaći činjenicu da ovaj postupak nije podrazumevao samo izmirenje obaveza, već i zahtev Uefe da godišnji bilans kluba bude najmanje 10 odsto bolji u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnom iznosu, to za Fudbalski klub Partizan znači poboljšanje bilansa od 7,1 miliona evra“, piše u saopštenju Partizana.

Partizan je naveo i da je zato transfer Andreja Kostića u Milan, kojim su crno-beli prihodovali 3,5 miliona evra, bio „egzistencijalna nužnost za opstanak kluba i ispravan potez u datim okolnostima“, kao i da je država pomogla klubu sa dodatnih 1,2 miliona evra.

„Pored toga, klub je bio prinuđen da sprovede dodatne restrikcije na rashodnoj strani budžeta kako bi ostvario neophodan finansijski bilans“, navodi se u saopštenju crno-belih.

Beogradski klub je naveo i da je u ovom monitoring ciklusu smanjio dugovanja prema drugim klubovima sa 7.250.628 na 605.000 evra, a obaveze prema profesionalnim sportistima i trenerima sa 13.111.000 na 6.142.000 evra.

Partizan je naznačio i da su igračima i stručnom štabu isplaćene dve zaostale zarade.

„Fudbalski klub Partizan nastavlja sa politikom transparentnog poslovanja, čime se javnosti omogućava jasan uvid u poslovanje kluba i ostvarene rezultate finansijskog oporavka“, piše u saopštenju crno-belih.

Partizan je naveo i da je tokom čitavog postupka monitoringa bio suočen sa „očiglednim opstrukcijama“ sa „različitih strana“.

„Ostvareni rezultat predstavlja važan korak, ali ne i kraj procesa. Fudbalski klub Partizan nastavlja sa finansijskom konsolidacijom i merama koje treba da obezbede dugoročnu stabilnost kluba, uz stvaranje uslova da se do kraja sezone fokus usmeri isključivo na sportske rezultate“, piše u saopštenju kluba.

Partizan će do kraja sezone igrati samo u Super ligi Srbije, u kojoj zauzima treće mesto na tabeli sa 57 bodova.

