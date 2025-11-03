FK Radnički 1923: Izgubili smo ne samo velikog stručnjaka već i dobrog čoveka

Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca saopštio je večeras da je klub zbog smrti trenera Mladena Žižovića izgubio ne samo velikog stručnjaka, već dobrog čoveka, koji je svojim znanjem, energijom i plemenitošću ostavio dubok trag u srcima onih koji su ga poznavali.

Trener Radničkog 1923 Mladen Žižović umro je tokom večerašnje utakmice u Lučanima protiv Mladosti, nakon što mu je pozlilo. On se srušio pored klupe u 22. minutu i prevezen je u bolnicu. Utakmica je posle toga nastavljena, ali je prekinuta u 41. minutu, kada je javljeno da je trener preminuo.

„Otišao je prerano čovek koji je svojim znanjem, mirnoćom i plemenitošću ostavio dubok trag gde god je radio. Iako je kratko vreme proveo u Kragujevcu, uspeo je da svojom energijom, profesionalizmom i ljudskim kvalitetima stekne poštovanje svih u klubu, među igračima, saradnicima i navijačima“, navodi se u saopštenju kragujevačkog kluba.

Radnički 1923 je izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Mladena Žižovića.

„Njegova posvećenost fudbalu, strast prema igri i ljudska toplina ostaće zauvek urezani u sećanju svih koji su imali čast da ga poznaju“, piše u saopštenju.

Brojni klubovi izrazili su tugu i nevericu povodom smrti Žižovića, među kojima Partizan, Velež, Crvena zvezda, Jedinstvo sa Uba, Željezničar, kao i Zajednica klubova Super lige Srbije.

Oglasio se i Fudbalski savez Srbije, koji je naveo da prerani odlazak Žižovića predstavlja ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu i izrazio je saučešće porodici, Radničkom 1923 i prijateljima.

„Počivaj u miru, Mladene. Tvoja ljubav prema fudbalu i trag koji si ostavio ostaće zauvek među nama“, naveo je FSS na mreži X.

Žižović je rođen 27. decembra 1980. godine. Igrao je za brojne klubove u Bosni i Hercegovini, a trenerskom karijerom počeo je da se bavi 2017. godine u Radniku iz Bijeljine. Trenirao je još Zrinjski, Slobodu iz Tuzle, saudijski Al Kolod, makedonski Škupi i Borac iz Banjaluke.

Ekipu Radničkog preuzeo je pre nešto manje od dve nedelje posle odlaska Aleksandra Lukovića.

(Beta)

