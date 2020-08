FK Radnički: Nećemo da budemo uvučeni u „rat saopštenjima“

NIŠ – Fudbalski klub Radnički ne želi da bude uvučen u ratove saopštenjima Crvene zvezde i Partizana koji su počeli već od prvog kola nove sezone, poručili su danas iz niškog superligaša.

„Već danima traje hajka i plasiranje poluistina o našem klubu na jednom portalu. Do danas se nismo oglašavali zbog ovih pokušaja manipulacija, ali imajući u vidu da se već danima ne prestaje sa napadima na Radnički odlučili smo da se ovaj put oglasimo. To pokazuje da većina njih i dalje ne mogu da nam oproste to sto smo bili vicešampioni države. Mada, u toj svojoj ostrašćenosti nisu se potrudili ni da navedu tačnu sezonu kada smo postali vicešampioni“, navodi se u saopštenju na Fejsbuk stranici Radničkog.

Nišlije su „na udaru“ nakon izjave trenera Radoslava Bataka posle startne pobede protiv Metalca kako će u Beogradu „rotirati tim i izmeniti pet ili šest igrača“ da bi se izbegao rizik od povreda.

(Tanjug)

