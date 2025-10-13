FK Vojvodina utorak proglasila Danom žalosti u klubu zbog smrti Milana Mandarića

Fudbalski klub Vojvodina proglasio je utorak, 14. oktobar, Danom žalosti u klubu zbog nedavne smrti njegovog bivšeg potpredsednika Milana Mandarića.

„U znak poštovanja i zahvalnosti, sve zastave na stadionu i u klupskim prostorijama biće spuštene na pola koplja, aktivnosti u klubu će početi minutom ćutanja, a treneri i sportski radnici upoznavaće sve članove kluba sa vrednostima koje je Mandarić promovisao u fudbalu, tokom bogate i uspešne karijere“, piše u današnjem saopštenju Vojvodine.

Mandarić je 4. oktobra preminuo u 88. godini. Funkciju potpredsednika Vojvodine obavljao je od marta do novembra prošle godine, a pre toga je bio i vlasnik fudbalskih klubova Portsmut, Lester, Šefild venzdej, kao i Šarloe, Nice i Olimpije iz Ljubljane.

„Milan Mandarić je bio čovek koji je svojim radom, strašću i vizijom obeležio jednu epohu evropskog fudbala. Njegova sposobnost da prepozna potencijal, izgradi sistem i ostavi trajnu vrednost bila je vanvremenska. Fudbalski klub Vojvodina izražava duboko poštovanje i zahvalnost za sve što je Mandarić učinio za ovaj sport i za našu Vojvodinu koju je iz sveg srca voleo. Odluka o danu žalosti je najmanje što možemo da učinimo u znak sećanja na ovog velikog čoveka“, naveo je predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina Dragoljub Zbiljić, a preneo sajt kluba.

Vojvodina je saopštila i da će pre početka njene predstojeće utakmice u Super ligi Srbije protiv Radničkog iz Kragujevca, koja je na programu u subotu u Novom Sadu, biti održan minut ćutanja, kako bi se odala počast Mandariću.

(Beta)

