Flamengo produžio ugovor sa trenerom Filipeom Luisom do 2027. godine

„Pozitivan ishod je bio moguć samo zato što su obe strane imale iskrenu želju da se projekat nastavi, kao i zajedničku spremnost da objedine interese i izgrade uravnotežen i održiv sporazum koji ispunjava trenerove težnje, ali i politike upravljanja klubom koje je utvrdio predsednik kluba Luis Eduardo Baptista“, naveo je izvršni direktor za fudbal Flamenga Hose Boto, a preneo sajt kluba.

Luis je postao trener Flamenga u septembru 2024. godine, a ove godine je, između ostalog, predvodio brazilski tim do titule u Kupu Libertadores.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com