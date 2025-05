Flik: Moramo da se branimo bolje, Inter je sjajan i iskusan tim

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da njegovi igrači moraju da igraju bolje u odbrani u revanš utakmici polufinala Lige šampiona protiv ekipe Intera, za koju smatra da je pokazala svoj kvalitet i iskustvo u prvom meču, koji je završen nerešenim rezultatom.

„Nismo dobro počeli. Primili smo dva gola, ali smo se potom vratili. Moramo da se branimo bolje. Oni su pokazali da su sjajan tim sa dosta iskustva. Iskoristili su prekide. Ovo je polufinale Lige šampiona i najbolji tim opstaje. Inter je jako dobar i čvrst“, naveo je Flik, a preneo sajt kluba.

Barselona je u sredu na svom terenu odigrala nerešeno protiv Intera 3:3, u prvoj utakmici dvomeča polufinala Lige šampiona.

Flik je rekao da smatra da su njegovi igrači dali sve od sebe i da mogu da budu ponosni na svoj nastup.

„Dali su sve od sebe i možemo da budemo ponosni. Igrali smo dobro, držali se našeg stila igre i podigli se nakon dva primljena gola“, dodao je Flik.

Trener Barselone je pohvalio igru svog napadača Lamina Jamala.

„Pokazao nam je put, bilo je jako važno to što je smanjio vođstvo Intera na 1:2. On je fantastičan igrač i njegov kvalitet se prepozna u bitnim mečevima. Sjajno je imati ga ovde“, kazao je Flik.

Revanš utakmica je na programu u utorak u Milanu, a pobednik ovog dvomeča će u finalu Lige šampiona igrati protiv boljeg iz duela Pari Sen Žermena i Arsenala.

„Predstoji nam revanš utakmica i moramo da pobedimo u njoj. To je finale pre finala. Imamo 90 minuta da stignemo do finala, to nam je cilj. Imamo šansu“, rekao je trener Barselone.

(Beta)

