Flik predvodi Barselonu u utakmici protiv Njukasla na početku nove sezone u Ligi šampiona

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik predvodiće ekipu u prvoj utakmici u Ligi šampiona ove sezone protiv Njukasla, pošto je Evropska fudbalska unija (Uefa) ublažila danas njegovu kaznu za neprimereno ponašanje.

Flik i njegov pomoćnik Markus Sorg dobili su po jednu utakmicu suspenzije zbog toga što su „prekršili pravila pristojnog ponašanja“, kada je Barselona eliminisana u polufinalu Lige šampiona od Intera, prošle sezone.

Posle žalbi, Uefa je odložila kaznu na jednogodišnji period, ali novčane kazne obojici trenera od po 20.000 evra su potvrđene, saopštila je evropska kuća fudbala.

Barselona je u polufinalu Lige šampiona prošle sezone izgubila na San Siru od Intera 3:4, a eliminisana je ukupnim rezultatom 6:7.

Prvu utakmicu ove sezone u najelitnijem takmičenju Barselona će igrati u četvrtak 18. septembra od 21 čas u Engleskoj protiv Njukasla.

(Beta)

