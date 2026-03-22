FMP na gostujućem terenu pobedio Beč

Košarkaši FMP-a pobedili su danas na gostujućem terenu Beč 98:89 (30:21, 22:23, 20:20, 26:25), u petom kolu plej-auta regionalne ABA lige.

FMP su predvodili Lazar Stefanović sa 26 i Filip Barna sa 22 poena, a pratili su ih Dušan Radosavljević sa 16, Kristion Judžin sa 13 i Džošua Skot sa 11 poena.

Kod Beča bolji od ostalih bio je Sulejman Bum sa 32 poena, sedam asistencija i četiri skoka i ukupnim indeksom korisnosti (PIR) 46.

FMP je na četvrtom mestu plej-auta sa ukupnim skorom od osam pobeda i 12 poraza, a Neč je na petoj poziciji sa skorom 7/14.

U narednom kolu, FMP će gostovati Megi, dok će Beč dočekati čačanski Borac.

(Beta)

