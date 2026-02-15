FMP ubedljiv protiv Mege u ABA ligi

Košarkaši FMP-a pobedili su večeras u Železniku ekipu Mege sa 102:87 (32:17, 19:18, 25:28, 26:24), u utakmici prvog kola plej-auta ABA lige.

Domaći tim je do pobede vodio Filip Barna sa 27 poena, pet asistencija i četiri skoka, Kristijan Judžin je dodao 17 poena, a 15 poena je postigao Lazar Stefanović, uz šest skokova.

U ekipi Mege najbolji učinak je imao Bogoljub Marković sa 22 poena, šest skokova i četiri asistencije, Savo Drezgić je postigao 18 poena, uz šest asistencija, dok su po 12 poena upisali Urban Kroflič (sedam skokova) i Asim Đulović (pet skokova).

FMP na drugom mestu plej-auta ima ukupan skor od sedam pobeda i 10 poraza, a Mega na petoj poziciji ima skor 6/11.

U narednom kolu FMP gostuje Spartaku, a Mega dočekuje Studentski centar.

(Beta)

