Foden spreman za utakmicu protiv Bode Glimta uprkos prelomu ruke

Foden se povredio u subotu u porazu 0:2 od gradskog rivala Mančester junajteda i zamenjen je u poluvremenu utakmice.
„Ima slomljene kosti, ali i štitnik za ruku i biće dobro za sutra“, rekao je Gvardiola.
Trener je dodao i da će računati i na Erlinga Halanda.
„Rekao mi je da je neverovatno spavao, tako da je spreman“, dodao je Gvardiola.
U slučaju pobede Siti će imati velike šanse da grupnu fazu Lige šampiona završi među prvih osam ekipa i direktno se plasira u osminu finala.
Posle šest kola Siti je četvrti na tabeli sa 13 bodova.
Utakmica je na programu u utorak od 18.45.
(Beta)
