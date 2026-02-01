Fon Almen pobednik spusta u Kran Montani

Švajcarski skijaš Franjo fon Almen pobednik je današnjeg spusta koji je u okviru Svetskog kupa vožen u Kran Montani.

Fon Almen je slavio rezultatom 1:55,00 minuta.

On je za 0,65 sekundi bio brži od Italijana Dominika Parisa, dok se na treće mesto pobedničkog postolja popeo Amerikanac Rajan Kokran-Sigl, koji je za 0,70 sekundi bio sporiji od pobednika.

Švajcarac Marko Odermat zauzeo je četvrto mesto s vremenom 1:55,79 minuta.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodeći je Odermat sa 1.385 bodova, ispred Lukasa Pinejro Brotena iz Brazila sa 798 bodova i Norvežanina Atle Li Mekgrata sa 694 bodova.

Odermat je prvi i u poretku spusta sa 510 bodova, drugi je Fon Almen sa 395, a treći Paris sa 296 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com