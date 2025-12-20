Fon Almen pobednik spusta u Val Gardeni

Švajcarski skijaš Franjo Fon Almen pobedio je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u italijanskoj Val Gardeni.

Švajcarac je nakon četvrtog mesta u Biver Kriku i drugog mesta na prvom spustu u Val Gardeni, ovoga puta trijumfovao na italijanskoj stazi.

On je do svoje četvrte pobede u Svetskom kupu stigao rezultatom 1:58,67 minuta.

Njegov sunarodnik, vodeći u generalnom plasmanu, Marko Odermat, zauzeo je drugo mesto sa 0,30 sekundi zaostatka, a treća je bio Italijan Florijan Šider sa 0,98 sekundi zaostatka.

Odermat je prvi u plasmanu spusta sa 280 bodova, ispred Fon Almena koja ima 230 bodova.

U ukupnom poretku Svetskog kupa Odermat vodi sa 765 bodova, 465 više od drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristofersena.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju superveleslalomom u italijanskoj Alta Badiji.

(Beta)

