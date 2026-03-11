Fondacija Heroji obezbedila specijalna kolica za Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda

Fondacija Heroji Beogradskog maratona poklonila je pet specijalizovanih trkačkih kolica Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda, prenela je danas ta organizacija.

Specijalna kolica, model „Hippocampe Wheelchair Marathon“, proizvedena u Francuskoj, namenjena su za polumaratonske i maratonske staze i omogućavaju osobama sa invaliditetom ravnopravan i bezbedan nastup.

„Ovaj potez svrstava Beogradski maraton uz bok najvećim svetskim maratonima koji neguju inkluzivnost“, navodi se u saopštenju.

Dirktor Beogradskog maratona Darko Habuš je istakao da je ovo prvi put u istoriji maratona da su na raspolaganju specijalizovana kolica i da su vrata maratona otvorena za svakog učesnika.

„Ponosni smo što prvi put možemo da ponudimo trkačka kolica. Start je zaista isti za sve“

Generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Nemanja Radović je dodao da inkluzija u sportu nije samo reč, već obaveza.

„Naši članovi više neće biti posmatrači, već aktivni učesnici glavnog događaja, što može poslužiti kao primer i drugim gradovima“, rekao je Radović.

„Ovom donacijom, Fondacija Heroji Beogradskog maratona nastavlja misiju da inspiriše i omogući, pripremajući Beograd za maraton po meri svakog čoveka“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

