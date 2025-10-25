Fonseka u finalu turnira u Bazelu

Portugalski teniser Žoao Fonseka plasirao se danas u finale turnira u Bazelu, pošto je pobedio 42. igrača sveta Španca Haumea Munara posle dva seta, 7:6, 7:5.

Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je posle sat i 54 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u finale turnira iz serije 500.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Fonseka dobio 7:4.

On je dobro počeo drugi set, poveo je 3:1 i 4:2, ali je Munar uspeo da izjednači na 4:4.

Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Fonseka napravio novi brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Fonseka će u nedelju u finalu igrati protiv pobednika duela Španca Alehandra Davidoviča Fokine i Francuza Uga Embera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com