Frajburg na gostovanju bolji od Nice, golovi Terzića i Đuričića u pobedama Salcburga i PAO-a u LE

Do vođstva je u 25. minutu došao francuski tim, kada se u strelce upisao Kevin Karlos.
Gosti iz Nemačke su do kraja prvog poluvremena preokrenuli rezultat, a golove su postigli Žoan Manzambi u 29, Vinčenco Grifo u 39. sa penala i Deri Šerhant u 42. minutu.
Frajburg zauzima drugo mesto na tabeli Lige Evropa sa 10 bodova, dok je Nica na pretposlednjem, 35. mestu, bez bodova.
U narednom kolu Frajburg gostuje Viktoriji Plzenj, a Nica gostuje Portu.
Midtjiland je u Herningu savladao Seltik sa 3:1, a utakmicu je sudio srpski arbitar Nenad Minaković.
Danski viceprvak je poveo u 34. minutu preko hrvatskog fudbalera Martina Erlića, da bi minut kasnije rezultat povećao Mikel Gogorsa.
Treći gol za domaći tim postigao je Frankulino Džu u 41. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Reo Hatate u 81. minutu sa penala.
Midtjiland vodi na tabeli Lige Evropa sa maksimalnih 12 bodova, dok Seltik na 25. poziciji ima četiri boda.
Midtjiland u sledećem kolu gostuje Romi, a Seltik u Roterdamu igra protiv Fejenorda.
Selta je u Zagrebu bila bolja od Dinama sa 3:0.
Vodeći gol za španski klub postigao je Pablo Duran u trećem minutu. Gosti su povećali rezultat u 28. minutu autogolom Serhija Domingesa, da bi Duran svojim drugim pogotkom u 44. minutu potvrdio pobedu.
Za Seltu je ceo meč igrao srpski fudbaler Mihailo Ristić.
Klub iz Viga zauzima treće mesto na tabeli Lige Evropa sa devet bodova, a zagrebački Dinamo je osmi sa dva boda manje.
Selta naredni meč igra na gostovanju protiv Ludogoreca, dok Dinamo gostuje Lilu.
Šturm i Notingem Forest odigrali su u Gracu nerešeno 0:0.
Engleski tim je do pogotka mogao u 35. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Morgan Gibs-Vajt.
Srpski fudbaler Nikola Milenković odigrao je ceo meč za Notingem Forest.
Notingem Forest se nalazi na 19. mestu sa pet bodova, dok je Šturm 23. sa bodom manje.
U sledećem kolu Notingem Forest dočekuje Malme, a Šturm gostuje Panatinaikosu.
U ostalim utakmicama Bazel je na svom terenu pobedio rumunski FCSB sa 3:1, a trijumf je kao domaćin zabeležio i Salcburg nad holandskim Go Ahed Iglsima sa 2:0, uz pogodak srpskog fudbalera Alekse Terzića u 80. minutu.
Panatinaikos je na gostovanju savladao Malme sa 1:0, a gol za pobedu gostiju iz Atine postigao je srpski fudbaler Filip Đuričić u 85. minutu, dok su Utreht i Porto u Holandiji odigrali nerešeno 1:1.
(Beta)
