Frajburg pobedio Hamburg, remi Union Berlina i Majnca

Poveo je Majnc 2:0 golovima Nadiema Amirija u 30. i Benedikta Holerbaha u 69. minutu.
Union Berlin je do izjednačenja stigao pogocima Čon Vu-Jona u 77. i Danila doehija u 86. minutu.
Majnc je na poslednjem, 19. mestu sa devet bodova, a Union Berlin je deveti sa 22 poena.
U narednom kolu, Majnc će dočekati Hajdenhajm, dok će Union Berlin gostovati Augzburgu.
Fudbaleri Frajburga pobedili su na svom terenu Hamburg 2:1.
Poveo je Hamburger golom Luke Viškovića u 49. minutu, a izjednačenje Frajburgu doneo je Vinćenco Grifo pogotkom iz penala u 53. minutu.
Frajburg je do pobede stigao golom Igora Matanovića u 83. minutu.
Hamburg je od 51. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Daniel Elfadli.
Frajburg je osmi sa 23 boda, a Hamburg je na 13. mestu sa 16 poena.
U sledećem kolu, Frajburg će gostovati Lajpcigu, dok će Hamburg dočekati Bajer Leverkuzen.
Fudbaleri Hajdenhajma i Kelna su u Hajdenhajmu odigrali nerešeno 2:2.
Hajdenhajm je na 17. mestu sa 12 bodova, a Keln je na 10. poziciji sa 17 poena.
Keln će u narednom kolu dočekati Bajern iz Minhena.
Mečevi Sankt Pauli – Lajpcig i Verder – Hofenhajm odloženi su zbog obilnog snega.
