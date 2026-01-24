Franconi pobednik spusta u Kicbilu

Italijanski skijaš Đovani Franconi pobedio je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Kicbilu.

Franconi je pobedio sa rezultatom od 1:52,31 minut.

Drugo mesto zauzeo je Švajcarac Marko Odermat sa 0,07 sekundi zaostatka, dok je treći bio Francuz Maksans Muzaton sa 0,39 sekundi zaostatka.

Odermat je i dalje lider u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.285 bodova, 667 više od drugoplasiranog Lukasa Brotena iz Brazila.

Odermat je prvi i u plasmanu spusta sa 460 bodova, ispred svog sunarodnika, drugoplasiranog Franje fon Almena sa 295 bodova i trećeplasiranog Franconija sa 216 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Kicbilu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com