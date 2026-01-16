Franconi pobednik superveleslaloma u Vengenu

Italijanski skijaš Đovani Franconi pobedio je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Vengenu.

Franconi je pobedio rezultatom od 1:45,19 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Štefan Babinski sa 0,35 sekundi zaostatka, dok je treći bio Švajcarac Franjo fon Almen sa 0,37 sekundi zaostatka.

Prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Švajcarac Marko Odermat, koji je zauzeo četvrto mesto u današnjoj trci, sa 1.005 bodova, 467 više od drugoplasiranog Lukasa Brotena iz Brazila.

Odermat je i lider u plasmanu superveleslaloma sa 325 bodova, ispred Austrijanca Vincenta Krihmajra sa 231 bodom i Franconija sa 218 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u subotu, kad je na programu spust u Vengenu.

(Beta)

