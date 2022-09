Francuska posle produžetka u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u Berlinu posle produžetka pobedila Tursku sa 87:86 (18:11, 25:24, 6:22, 28:20, 10:9).

Francusku je do pobede vodio Rudi Gober sa 20 poena i 17 skokova, po 13 poena su dodali Evan Furnije i Toma Ertel, dok su Timoti Luvavu-Kabaro i Geršon Jabusele utakmicu završili sa po devet poena.

U timu Turske najbolji je bio Bugrahan Tundžer sa 22 poena, Furkan Korkmaz je ubacio 18, Sertač Šanli 12, a Čedi Osman 11 poena.

Francuska će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom meča Srbija – Italija.

Francuska je mnogo bolje počela meč, već na startu prve deonice je povela sa 7:0, da bi posle četiri minuta igre u drugoj četvrti stigla i do maksimalnih plus 16 – 31:15.

Medjutim, Turska je prvo u samom finišu prvog poluvremena prišla na pet poena zaostatka (40:35), a potom je sjajnom trećom četvrtinom i predvodjena Tundžerom preokrenula rezultat i poslednju četvrtinu dočela sa vodjstvom od 57:49.

Francuzi su u trećoj deonici postigli samo šest poena, ali su poslednju četvrtinu počeli serijom 7:0, nakon čega je usledio „obačun“ trojkama koji je meč uveo u uzbudljivu završnicu.

Košarkaši Turske su bili u dobroj poziciji, imali su plus dva na 12 sekundi do kraja, dva slobodna bacanja i loptu sa strane posle nesportske lične greške Luvavua, ali to nisu iskoristili. Osman je promašio oba slobodna bacanja, nakon čega su Turci izgubili loptu i dozvolili Goberu da poenima dve i po sekunde pre kraja uvede meč u produžetak.

U dodatnih pet minuta bolje su se snašli Francuzi i slavili, iako je Turska ponovo imala šansu da reši meč u svoju korist, ali je u poslednjem napadu izgubila loptu, odnosno Teri Tarpi je ukrao loptu Korkmazu.

(Beta)

