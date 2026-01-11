Francuz Pako Rasa pobednik slaloma u Adelbodenu

Francuski skijaš Pako Rasa pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa u Adelbodenu.

Rasa je pobedio posle dobrog nastupa u drugoj vožnji rezultatom 1:51,22 minuta.

To je njegova druga pobeda u karijeri u Svetskom kupu, a obe je ostvario ove sezone u slalomu.

Drugo mesto zauzeo je Norvežanin Atle Li Mekgrat sa 0,18 sekundi zaostatka. On je bio drugi i posle prve vožnje.

Vodeći posle prve vožnje Norvežanin Henrik Kristofersen zauzeo je treće mesto sa 0,20 sekundi zaostatka.

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten bio je četvrti, Austrijanac Manuel Feler peti, a šesto mesto zauzeo je Finac Eduard Halberg, koji je bio treći posle prve vožnje.

Švajcarac Loik Mejar i Linus Štraser iz Nemačke jedina su dvojica skijaša koja nisu završila drugu vožnju.

(Beta)

