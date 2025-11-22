Francuz Rasat pobednik slaloma u Gurglu

Francuski skijaš Pako Rasat pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Gurglu i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu.

Rasat je pobedio rezultatom od 1:44,55 minuta i ostvario prvu pobedu u Svetskom kupu. On je posle prve vožnje bio 14.

Belgijanac Arman Maršan zauzeo je drugo mesto sa 0,07 sekundi zaostatka.

Treći je bio Norvežanin Atle Li Mekgrat sa 0,09 sekundi zaostatka, nakon što je bio prvi posle prve vožnje.

Njegov sunarodnik Timon Haugan zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio Švajcarac Tangi Nef.

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten zauzeo je 10. mesto, a Norvežanin Henrik Kristofersen i Francuz Kleman Noel zauzeli su 12. mesto.

U poretku slaloma prvo mesto zauzima Rasat sa 140 bodova, drugi je Pinejro Broten sa 126, a treći je Noel sa 102 boda.

U ukupnom poretku Svetskog kupa Rasat je prvi sa 140 bodova, drugi je Pinejro Broten 126, a treći je Mekgrat sa 120 bodova.

