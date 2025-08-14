Frank: Izuzetno sam ponosan na igrače, ali u fudbalu je najvažnija pobeda

Trener fudbalera Totenhema Tomas Frank izjavio je noćas da je, uprkos porazu od Pari Sen Žermena, veoma ponosan na svoje igrače, ali da je ipak razočaran što njegova ekipa nije uspela da pobedi u tom duelu i time osvoji Superkup Evrope.

„Pre svega, izuzetno sam ponosan na tim, igrače, navijače, klub. Mislim da smo pokazali da možemo da se takmičimo, i više od toga, protiv jednog od najboljih timova na svetu, možda i najboljeg trenutno. U osnovi, 75, 80 minuta bili smo blizu da odigramo savršenu utakmicu, sa vođstvom 2:0, to je ono što poraz čini tako bolnim. Onda dolazi izvođenje penala, i to je ‘bacanje novčića’. Mnogo pozitivnih stvari, ali u fudbalu je najvažnija pobeda, tako da je i bolno“, naveo je Frank, a preneo sajt kluba.

Totenhem nije uspeo da osvoji Superkup Evrope, pošto je noćas u Udinama u penal seriji izgubio od Pari Sen Žermena 3:4, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Engleski klub je imao vođstvo 2:0, da bi potom Pari Sen Žermen izjednačio golovima Kang-in Lija u 85. minutu i Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Za trofej Super kupa igrali su osvajač Lige šampiona iz prethodne sezone – Pari Sen Žermen i osvajač Lige Evropa – Totenhem.

„Ove dobre partije će nam vremenom doneti uspeh. Ovo je bio dobar početak“, dodao je Frank.

