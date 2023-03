Frci: Zbog Novaka, Rafe i Federera si znao da nemaš šanse

MAJAMI – Američki teniser Tejlor Fric izjavio je danas da su Đoković, Nadal i Federer bili jedini kandidati za pehare dok sada postoji 10 igrača koji mogu da osvoje neki turnir, prenosi Mocartsport.

Fric je juče u dva seta 6:4, 6:1 savladao sunarodnika Emilija Navu u drugom kolu Mastersa u Majamiju.

„Jako je uzbudljivo, jer smo sada u prilici da zapravo osvojimo neki turnir. Sada je u Majamiju 10-15 kandidata za pehar. Pitanje je samo ko će da odigra bolje do kraja. Za svakog od nas ovo bi mogla da bude sedmica života, što je jako uzbudljivo. Mnogo toga se promenilo za mene u poslednjih godinu i po dana. Oduvek sam želeo da osvajam turnire, ali sam dugo osećao da je to jako teško kada pogledaš žreb i vidiš nepobedive. Sada je sjajno znati da odlaziš na turnire sa razmišljanjem da ipak možeš nešto da uradiš. To nije samo moj osećaj, već mnogih tenisera“, izjavio je Fric.

Dodaje da su starije generacije samo igrale tenis i da nisu razmiljale o svojoj popularnosti.

„Verujem da mnogi nisu ni razmišljali previše o svojoj popularnosti. I ne vidim ništa loše u tome. Nema ništa loše u tome da želiš da igraš tenis i imaš svoj život. No, igrači poput mene, Frensisa Tijafoa ili Tomija Pola dosta radimo na rastu van terena, odnosno dajemo našim pratiocima mogućnost da vide šta radimo, kako bismo dostigli određeni nivo popularnosti u SAD“, zaključio je Fric.

(Tanjug)

