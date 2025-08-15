Frenklin Tebo Učena novi fudbaler Crvene zvezde

Nigerijski fudbaler Frenklin Tebo Učena potpisao je trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio je danas beogradski klub.

Nigerijski 25-godišnji štoper potpisao je trogodišnji ugovor uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu i nosiće dres sa brojem 30.

„Ponosan sam i srećan što sam stigao u Crvenu zvezdu. Ovo je sjajan klub, sa bogatom istorijom. Ljudi iz kluba su me lepo dočekali i veoma su ljubazni prema meni. Igram na poziciji centralnog odbrambenog igrača, a jako sam dobar u vazdušnim duelima, kao i sa loptom“, rekao je Učena za klupski sajt.

Rođen je 2000. godine u Abudži. U Evropu je stigao iz Nasarava junajteda. Nastupao je za švedski Heken, a zatim je 2023. godine postao igrač Sarpsborga. Za norveški tim odigrao je 60 utakmica i postigao pet golova.

„Igram srcem, to je nešto što me krasi oduvek. Čuo sam dosta toga o navijačima, oni su neverovatni. Atmosfera koju prave daje energiju i to je fantastično. Volim da igram u takvom ambijentu. Sada kada sam tu idemo zajedno ka novim pobedama“, dodao je Učena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com